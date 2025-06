Incidente a Masserano: motociclista trasportato in ospedale con l’elisoccorso. L’uomo è caduto dopo aver urtato un’auto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Incidente a Masserano: motociclista trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno, in località San Giacomo di Masserano, a pochi metri dall’uscita della superstrada che conduce a Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista sarebbe finito a terra sull’asfalto dopo aver urtato con lo specchietto una vettura in transito. Un’impatto certamente non devastante di per sé, ma sufficiente – vista la velocità – a fare perdere l’equilibrio all’uomo, che è caduto violentemente al suolo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al centauro caduto. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Le condizioni del motociclista non sono al momento note. E’ rimasta totalmente illesa invece la persona che era alla guida della vettura.

A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente sono i carabinieri, che hanno anche regolato il traffico nella zona.

Foto d’archivio

