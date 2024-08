Otto famiglie sfollate a Borgosesia: il nubifragio ha devastato due palazzine. Il sindaco: non avrei mai immaginato di dover fare uscire gli spazzaneve ad agosto…

«Sono rientrato dopo un pomeriggio difficile per la nostra città nuovamente flagellata dal maltempo, innumerevoli gli interventi che si sono resi necessari per mettere in sicurezza strade e abitazioni, alcune zone si sono rivelate più colpite di altre e mai avrei immaginato di dover fare uscire gli spazzaneve ad agosto». Così nella serata di ieri, mercoledì 7 agosto, il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio affidava il proprio stato d’animo a un post sui social.

Oltre a tutti i danni che si contano in città, il problema più grosso si è manifestato in frazione Pianezza, dove due caseggiati sono stati pesantemente danneggiati dalla furia del vento. «Purtroppo ci sono alcune famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case perché inagibili dopo che un uragano ha devastato i tetti delle loro dimore – nota Bonaccio -. E questo è l’aspetto che più mi addolora». In totale si tratta di otto nuclei familiari.

Oggi si lavora per riparare i danni

Alcuni hanno trovato rifugio temporaneo da parenti, per altri si è ricorsi ad alberghi della zona o altre strutture analoghe. La città si è subito messa al lavoro per ripulire cantine, androni e negozi in cui l’acqua è filtrata. Anche parecchi tetti saranno da sistemare perché la violenza del vento ha staccato tegole e strutture. «Ci vorranno alcuni giorni per riportare la situazione alla normalità ma noi siamo valsesiani, forti, resilienti e ci rialzeremo in fretta» conclude il primo cittadino.

Foto tratte dal profilo Instagram di Fabrizio Bonaccio

