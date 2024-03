Sondaggi sul ponte: cambia la viabilità all’ingresso di Borgosesia. Chi esce dalla città per dirigersi verso Serravalle dovrà fare il giro da Crevacuore.

Sondaggi sul ponte: cambia la viabilità all’ingresso di Borgosesia

Dalle 9 di lunedì 25 marzo fino alle 18 di mercoledì 27 cambia la viabilità sulla strada provincuiale 299 all’uscita di Borgosesia sulla rotonda per la Valsessera e per il Rondò di Serravalle. In località Torame, sul ponte sul Sessera, dovranno infatti essere eseguiti lavori di indagine strutturale sul ponte stesso.

Queste le modifiche: per chi viaggia dal Rondò dirigendosi verso Borgosesia e l’alta valle, il transito sulla rotonda sarà a senso unico. Chi invece esce da Borgosesia e vuole viaggiare verso Serravalle o Sostegno, dovrà transitare sulla strada provinciale 72, quella che passa dalla Guardella, Crevacuore, Azoglio. Un lungo giro perché sul ponte da quella parte non si passa.

“Disagi ridotti al minimo”

«Ci sarà qualche inevitabile disagio per coloro che transitare in quel tratto – dice l’assessore alla viabilità del Comune di Borgosesia, Paolo Urban –. Ma si tratta di lavori che devono essere svolti per garantire il buono stato del ponte, a tutela di tutti coloro che lo percorrono».

«Basterà partire qualche minuto prima, armarsi di un po’ di pazienza, e tutto si svolgerà senza problemi: sono certo che i cittadini collaboreranno. Naturalmente, la chiusura si limiterà al tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e sarà sempre concesso il transito tempestivo, in entrambe le direzioni di marcia, per i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine».