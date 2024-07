Stefano Sottile terzo a Montecarlo. Prossimo salto a Parigi. Il giovane talento del salto in alto sarà l’orgoglio valsesiano alle Olimpiadi.

Stefano Sottile terzo a Montecarlo

Vola a 2,28 Stefano Sottile nel cielo di Monte Carlo e ora l’Olimpiade di Parigi lo attende.

Dopo la convocazione ufficiale per la competizione francese arrivata la scorsa settimana, l’azzurro venerdì sera è stato protagonista della Diamond League allo stadio del Principato di Monaco. Una gara internazionale a inviti a cui il 26enne di Borgosesia non ha voluto mancare. Fresco del titolo di campione italiano con la misura di 2,30, Stefano Sottile si è presentato in forma davanti al grande pubblico.

Talento da record

Ha timbrato un convincente 2.28 al secondo assalto (dopo essersi salvato a 2.25 quando era con le spalle al muro). Una misura che gli ha permesso di conquistare il terzo posto. Secondo posto del sudcoreano Sanghyeok Woo nella gara vinta dal neozelandese Hamish Kerr.

Sottile non è poi riuscito nel colpaccio a 2.31, che sarebbe stata la seconda misura della carriera alle spalle del personale di 2.33 ormai vecchio di cinque anni. Stefano Sottile ha eguagliato il riscontro ottenuto agli Assoluti dello scorso anno, facendo capire di essere in ottima forma in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenta per provare a raggiungere la finale.

Sensazioni dunque davvero positive per Parigi con la competizione che si terrà ad agosto, tra poche settimane. A Sottile serviva una prova davanti al grande pubblico, quasi un avvicinamento anche geografico a Parigi, per iniziare a sentire il profumo dell’Olimpiade.

