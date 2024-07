Stefano Sottile convocato per le Olimpiadi di Parigi. Esulta la Valsesia sportiva: l’atleta selezionato assieme all’amico Gianmarco Tamberi.

Stefano Sottile convocato per le Olimpiadi di Parigi

L’asticella superata a 2.30 metri e la vittoria al Campionato italiano hanno aperto le porte alle Olimpiadi a Stefano Sottile. L’atle di Borgosesia è stato infatti convocato per la gara di salto in alto assieme all’amico Stefano Tamberi, uno degli atleti attualmente più forti al mondo.

La convocazione è arrivata nel pomeriggio di oggi, domenica 7 luglio, in base alle liste uscite sul sito ufficiale del Coni. Sottile è stato convocato grazie alla buona posizione raggiunta nel ranking internazionale, nonostante a La Spezia non abbia superato la quota 2.33, che era la misura minima richiesta per staccare subito il pass.

Seconda Olimpiade per Stefano

Da ricordare che i Giochi di Parigi sono per Sottile la seconda presenza olimpica: quattro anni aveva infatti gareggiato alle Olimpiadi di Tokyo. Erano gli anni in cui raggiunse i 2.33 metri, suo record individuale.

Maggiori particolari domani su Notizia Oggi

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook