Strade a pezzi e collegamenti non completati: Borgosesia “congela” la fibra ottica

«Con rammarico, ho deciso di non consentire più il rilascio di autorizzazioni per scavi legati alla posa della fibra ottica». A parlare è il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, esasperato dalle tempistiche inaccettabili per il ripristino dei tratti stradali interessati dagli scavi per la posa della fibra.

«Alcune operazioni di scavo e posa sono terminate da oltre un anno – spiega Bonaccio –. Ma ancora oggi, su molti tratti viari del territorio comunale non sono stati fatti i ripristini e nemmeno i collegamenti. La fitta corrispondenza intrattenuta da me in prima persona, oltre che dagli uffici comunali, con i responsabili territoriali dell’operazione non ha sortito alcun effetto. I destinatari non hanno dato risposte né verbali né fattuali».

“Tempistiche disattese”

«Nonostante al momento della richiesta delle autorizzazioni siano state loro date precise prescrizioni da protocollo da ottemperare per il ripristino della rete viaria, che doveva essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima degli scavi, nulla è stato fatto. Ora stiamo andando verso la stagione invernale, e la situazione dei tratti stradali compromessi dagli scavi e mai ripristinati non potrà che peggiorare».

A fronte di questa situazione, il sindaco prende posizione. «Con dispiacere, perché questo significa bloccare un processo di innovazione fondamentale per la competitività dei nostri territori, ho deciso di non rilasciare nuove autorizzazioni a scavi per la posa della fibra ottica. Questo perché è mio dovere custodire l’integrità delle nostre strade, per la quale ogni anno viene investita una cospicua parte del bilancio comunale. Oltre a ciò, mi riservo di valutare la possibilità di adire a vie legali contro l’operatore inadempiente, per tutelare gli interessi del Comune».

