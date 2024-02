Tecnico nuovo ma solito risultato: Borgosesia sconfitto. Esordio di mister Cretaz sulla panchina granata dopo appena un giorno di lavoro.

Tecnico nuovo ma solito risultato: Borgosesia sconfitto

Dopo un solo allenamento non si poteva di certo chiedere il miracolo al nuovo mister Roberto Cretaz. Infatti il Borgosesia esce sconfitto dalla gara interna con la Fezzanese, giocata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 gennaio. Per il tecnico classe 1977, finora c’è stato poco tempo per lavorare. Detto questo, il Borgo è incappato nella quinta sconfitta di fila. Decisiva la rete di Bruccini a metà ripresa.

Classifica peggiorata

La classifica dei granata è leggermente peggiorata, dato il pareggio del Pont Arnad: adesso il distacco tra i granata e i valdostani è salito a sei punti (14 contro 20). A 24 punti c’è l’Alba, a 25 la Lavagnese.

Adesso le aquile saranno chiamate al turno domenicale in casa della Sanremese, domenica 4 febbraio.

Tutte le cronache dello sport locale su Notizia Oggi in edicola