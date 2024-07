Torna la “Valle Cellio”: quest’anno il percorso cambia per la chiusura del ponte. Viabilità modificata a Borgosesia per la 67ma edizione della gara.

Torna la “Valle Cellio”: quest’anno il percorso cambia

Le strade di Cellio e di Borgosesia sono pronte ad accogliere il passaggio della carovana ciclistica che sarà al via della 67° edizione del “Valle Cellio”, che si disputerà domani, domenica 14 luglio. La novità di quest’anno è nel percorso, che è stato modificato per la chiusura del ponte di ferro di Doccio.

Corsa storica riservata agli allievi, che affonda le sue radici nel lontano 1957, anno della fondazione del Gruppo Sportivo omonimo, che diede il via a questa manifestazione che ha attraversato tanti decenni, superando difficoltà, ostacoli, ma rimanendo sempre in piedi, raccogliendo grandi successi e annoverando nell’albo dei vincitori, ciclisti arrivati al professionismo con risultati di rilievo.

Uno su tutti, Stefano Garzelli che vinse a Cellio nell’89 e che si aggiudicò poi un Giro d’Italia.

La corsa, riservata agli allievi della Federazione Ciclistica Italiana è denominata “Gran Premio Bruno Perolio” in memoria del suo storico presidente, che fin dagli albori è stato parte attiva e vera anima di questa manifestazione sportiva e di tante iniziative che hanno caratterizzato negli ultimi sessant’anni la vita sociale della comunità celliese.

Modifiche al percorso

A causa della chiusura del ponte, i corridori non arriveranno a Quarona, ma si fermeranno a Borgosesia dove percorreranno cinque giri in circuito come descritto di seguito.

Il ritrovo è previsto a Cellio per le ore 12, alle 14,15 avverrà il trasferimento al km 0 di Plello, da dove sarà dato il via ufficiale alle 14,30. I corridori si porteranno a Borgosesia attraverso via Montrigone, Via Vittorio Veneto, Viale Fassò, Piazza Moscatelli (14,36), dove inizierà un circuito da ripetere cinque volte prima di salire all’arrivo.

Questo l’anello: Corso Vercelli, SP 299, Isolella ponte (14,45), San Giovanni, Viale Varallo, Via Manifatture, Via F.lli Antongini, Piazza Moscatelli (fine 1° giro). Al termine del quinto giro, da Piazza Moscatelli la carovana imboccherà Viale Fassò, proseguendo per Via Vittorio Veneto, Via Montrigone, Plello (traguardo volante, e inizierà la salita che porterà a Cellio, con arrivo previsto in Reg. Fornace intorno alle 16,10.

Ricordato il 16enne travolto

«Le iscrizioni alla corsa – spiega Pier Giuseppe Poggia, che cura gli aspetti tecnici – sono per ora ottanta, provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia, uno da Mendrisio, Trentino, con le squadre Aurora e Montecorona». La premiazione sarà effettuata nell’area del campo sportivo.

Alla partenza sarà ricordato il giovane sedicenne Matteo Lorenzi del Montecorona, investito e ucciso il 9 maggio scorso mentre stava raggiungendo i compagni per un’uscita di allenamento. Lo scorso anno vinse il traguardo volante di Plello.

