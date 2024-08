Uto Ughi non sta bene: rinviato di una settimana il concerto a Cellio. Problemi di salute per il maestro violinista, l’appuntamento slitta a giovedì prossimo.

Uto Ughi non sta bene: rinviato di una settimana il concerto a Cellio

Slitta di una settimana il concerto del violinista Uto Ughi a Cellio con Breia. Il celebre musicista avrebbe dovuto suonare nella serata di domani, giovedì 29 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, invece, per motivi di salute, la sua esibizione deve essere rimandata a giovedì 5 settembre.

Rinvio di sette giorni, ma con programma invariato: concerto alle 21, Ughi sarà accompagnato dal pianista Leonardo Bartelloni, con un programma comprendente musiche di Tomaso Antonio Vitali, Ludwig Van Beethoven, Manuel De Falla, Niccolò Paganini. L’appuntamento è organizzato dalla Pro loco Valle Cellio per un riconoscimento all’ex sindaco Mario Giulini, scomparso lo scorso anno, che più volte aveva espresso l’intenzione di invitare il musicista per un concerto.

L’anno scorso il forfati a Varallo

Il maestro avrebbe dovuto suona in Valsesia già lo scorso anno, nel mese di aprile. Il concerto era stato organizzato nella Collegiata di San Gaudenzo, ma all’ultimo momento la segreteria dello strumentista annullò il concerto. «Per causa di forza maggiore, non preventivabile né evitabile, il concerto previsto sarebbe divenuto eccessivamente faticoso per il determinarsi di tali fatti straordinari ed imprevedibili». Questo il comunicato.

Agli organizzatori non era rimasto altro da fare che rimborsare i biglietti già acquistati.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook