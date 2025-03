Valduggia festeggia don Dante: con i suoi 98 anni è il decano dei sacerdoti. Ordinato 75 anni fa, è stato parroco in paese dal 1967 sino a cinque anni fa.

Valduggia festeggia don Dante: con i suoi 98 anni è il decano dei sacerdoti

La parrocchia di Valduggia ha festeggiato don Dante Airaga che ieri, giovedì 27 marzo, ha compiuto 98 anni. Il sacerdote vive da un paio d’anni nella casa di riposo “Santi Filippo e Giorgio”. Ed è lì che è stato festeggiato dal personale e dagli altri ospiti della struttura. E’ il decano dei sacerdoti in valle: un po’ più “giovane” di lui è don Carlo Elgo, storico parroco ad Alagna fino al 2022.

Occasione in cui l’ex parroco non ha rinunciato a soffiare sulle candeline e gustare una fetta di torta. Insieme a don Dante (accompagnato dal nipote Alberto Martinetti) sono state festeggiate altre due ospiti che in questi giorni compiono gli anni, Maria Teresa Duetti e Sara Ferrara.

Sessant’anni parroco in paese

Don Dante Airaga è nato il 27 marzo 1927 a Gignese, in provincia di Verbania. Una volta completati gli studi, è stato ordinato sacerdote il 26 giugno del 1950. Il primo incarico lo ricoprì a Suno come vice parroco.

A Valduggia ha trascorso oltre sessant’anni di sacerdozio: ha fatto il suo ingresso in frazione Zuccaro il 4 ottobre 1953. E dal 1967 ha rivestito l’incarico di guida spirituale anche per la parrocchia di Santa Maria e dal 1980, alla morte di don Pierino Temporelli, anche in quella di San Giorgio. Da allora si è occupato di entrambe le parrocchie valduggesi, sino al 2020 quando nel 2020 è subentrato don Lorenzo Rosa.

E’ ancora ben presente in paese

Seppur non sia più il parroco, don Dante Airaga è ancora una presenza fissa a Valduggia in occasione di cerimonie ed eventi importanti, in incontri culturali come la rassegna di poesia dialettale o la presentazione di pubblicazioni sulla storia del paese.

Ed è possibile ancora incontrarlo in giro per il paese, ora accompagnato dalle operatrici della casa di riposo: «Mi è sempre piaciuto camminare – dice -: l’ho sempre fatto, perchè sicuramente fa molto bene alla salute e soprattutto perchè è sempre stata occasione per incontrare i miei compaesani e scambiare qualche parola».

Per il compleanno del sacerdote è stata allestita la consueta festa in casa di riposo: «Anche per don Dante – hanno spiegato le operatrici – abbiamo organizzato ciò che viene normalmente proposto per tutti gli ospiti nei giorni del loro compleanno».

