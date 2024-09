Alagna fa gli auguri a don Carlo che compie 91 anni. L’ex parroco è “in pensione” dal 2022, ma cotinua a restare vicino alla sua comunità e alle sue montagne.

Alagna fa gli auguri a don Carlo che compie 91 anni

Ha compiuto 91 anni don Carlo Elgo, storico parroco di Alagna Valsesia, incarico che ha mantenuto fino al 2022. Un pensiero arriva dall’amministrazione comunale del sindaco Roberto Veggi: «Ci sono persone che sono parte della comunità da sempre, persone senza le quali si sentirebbe un vuoto incolmabile. Persone umili, semplici, riservate, ma che ci sono sempre».

«Don Carlo è una di queste persone. Ha cresciuto tanti giovani avvicinandoli alla montagna e alla preghiera. Ha affiancato tanti parrocchiani durante i momenti difficili e di sofferenza. Ha portato la Parola del Signore e tanto conforto durante il Covid attraverso le dirette sui social. Ancora oggi continua ad accompagnare e proteggere la nostra comunità, ogni giorno, con la preghiera».

Parroco per 41 anni

Nato il 5 settembre 1933, è il sacerdote attualmente più rappresentativo dell’alta Valsesia: 41 anni di lavoro ad Alagna e parrocchie vicine, grandissimo appassionato di montagna, tempra di altri tempi.

Un personaggio che può a buon diritto essere messo vicino a religiosi che hanno costruito un pezzo di storia della Valsesia, come don Luigi Ravelli, di cui si è festeggiato di recente il sessantesimo anniversario della scomparsa. Nel 2023 ha tagliato il traguardo del cinquantesimo dall’ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1973. Come accennato, don Carlo è in “pensione” dal febbraio 2022, ma continua a rimanere vicino alla sua Alagna e alle sue amate montagne del Rosa.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook