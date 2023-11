Valduggia in lutto per il direttore della casa di riposo: aveva 49 anni. Paolo Giordani da tempo stava combattendo contro la malattia. Lascia moglie e due figli.

Valduggia in lutto per il direttore della casa di riposo

Ha lottato finché ha potuto per sconfiggere quel male con cui ha dovuto condividere gli ultimi anni. Ha cessato di vivere giovedì scorso a soli 49 anni, Paolo Giordani, direttore per due decenni della casa di riposo “Santi Filippo e Giorgio” di Valduggia. Un lutto che ha colpito molto sia la comunità di Valduggia che quanti lo hanno conosciuto nell’aspetto professionale.

Giordani abitava a Pogno, paese dove si era trasferito di recente, dopo aver sempre abitato a Valduggia, con la moglie Nina; aveva due figlie, Agnese e Saba. Ha lasciato anche la mamma Maria Teresa e lo zio Carmelo. Il funerale è stato celebrato sabato pomeriggio a Valduggia nella chiesa parrocchiale di Santa Maria.

Ha lavorato finché ha potuto

La passione per il lavoro, per i cittadini e per il suo paese, sono stati i tratti distintivi di Paolo Giordani. Nonostante la malattia, ha cercato sino all’ultimo di essere presente per gli ospiti della casa di riposo valduggese.

Attraverso il suo lavoro nella struttura, ha instaurato un forte legame con il parroco don Lorenzo Rosa: «Ho conosciuto Paolo appena arrivato a Valduggia come parroco, a fine ottobre 2020 – lo ricorda il sacerdote -. La casa di riposo era reduce, come tutte, dalla prima tremenda ondata di Covid, ma, provvidenzialmente, nessun ospite era stato contagiato. Paolo, da parte sua, aveva già iniziato il suo percorso di cura della malattia che lo avrebbe purtroppo condotto all’esito infausto di questi ultimi giorni.

Quello che ci ha sempre colpito in Paolo è la forza con la quale ha affrontato ogni prova, e la dedizione al suo lavoro, finché le condizioni di salute glielo hanno permesso. La casa di riposo di Valduggia era per lui letteralmente una casa. Da molti anni anni infatti ne aveva assunto la direzione e l’aveva traghettata superando tanti momenti difficili, ma sempre con una profonda attenzione agli ospiti e ai loro familiari».

Il ricordo di Tiramani e del sindaco

Anche l’ex parlamentare Paolo Tiramani, legato da amicizia personale, ha parole di affetto per Giordani: «Hai combattuto con tutte le tue forze una terribile malattia, da guerriero per anni. Poche settimane fa l’ennesimo ricovero all’ospedale e poco dopo eri già in casa di riposo nonostante non stessi bene a gestire tutto. Eri nella tua amata casa di riposo di Valduggia, che dirigevi con piglio, autorevolezza ma anche tanta umanità per i tuoi ospiti e i dipendenti. È ingiusto lasciare questo mondo a nemmeno cinquant’anni».

Parole di gratitudine arrivano anche dal sindaco Luca Chiara: «Paolo era molto legato a Campiano, frazione dove la sua famiglia aveva una casa e dove lui trascorreva il tempo libero. Ci teneva talmente tanto a Campiano che era lui a fare i lavori per tenerla in ordine, a sistemare la chiesa e il sagrato. Lo scorso anno aveva voluto venisse riproposta dopo anni di assenza la festa in estate, e a luglio era stata nuovamente organizzata: c’erano molte persone invitate da Paolo. Ricordo la sua felicità quando aveva visto nuovamente viva la sua Campiano».