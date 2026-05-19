Vandali al laghetto di Sant’Agostino: tavoli distrutti e degrado nell’area pic-nic

Cresce la rabbia anche sui social dopo la pubblicazione di alcune fotografie che mostrano gravi vandalismi all’area pic-nic del laghetto di Sant’Agostino, sopra Quarona. A denunciare l’accaduto è stata Sara Milanolo con un post pubblicato nel gruppo Facebook “Montagne della Valsesia”, accompagnato da immagini che mostrano tavoli ribaltati, panche distrutte e strutture abbandonate lungo il sentiero immerso nel bosco.

Le fotografie hanno rapidamente raccolto commenti indignati da parte di residenti, escursionisti e frequentatori abituali della zona, che parlano di degrado crescente e di comportamenti sempre più incivili in una delle aree naturalistiche più conosciute del territorio.

Lo sfogo sui social e la rabbia degli escursionisti

«Va bene che era tutto marcio e che l’area è nel degrado più assoluto, ma questa mi sembra una chiara dimostrazione di imbecillità umana», ha scritto Sara nel post che ha acceso la discussione online. Un messaggio duro, condiviso da molti utenti che frequentano abitualmente il laghetto di Sant’Agostino.

Tra i commenti c’è chi sottolinea come fino a poche settimane fa l’area fosse ancora in condizioni decorose. «Un paio di mesi fa scarsi era tutto a posto», scrive un utente, per sottolineare che si tratta di un fatto recente. Altri invece denunciano problemi ricorrenti legati all’abbandono di rifiuti durante l’estate e alla scarsa cura dell’area verde.

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Il timore per un luogo simbolo della natura valsesiana

Il laghetto di Sant’Agostino è considerato da molti un piccolo angolo di tranquillità immerso nel bosco, frequentato da famiglie, camminatori e appassionati di natura. Proprio per questo motivo le immagini diffuse online hanno suscitato particolare amarezza tra chi conosce il luogo da anni.

C’è anche chi propone possibili soluzioni per contrastare gli episodi vandalici. Alcuni utenti suggeriscono l’installazione di fotocamere per individuare i responsabili e monitorare l’area. «Le fotocamere aiuterebbero ad individuare i vandali e fornirebbero molte documentazioni naturalistiche», osserva un frequentatore storico della zona.

Degrado e inciviltà: cresce la richiesta di controlli

Nei commenti pubblicati sotto il post emerge un sentimento comune: la preoccupazione per il progressivo degrado di alcune aree naturalistiche della zona. Diversi utenti chiedono maggiori controlli e interventi di manutenzione per evitare che episodi simili si ripetano.

Le immagini diffuse online mostrano chiaramente tavoli e panche spezzati e lasciati a terra lungo l’area pic-nic, mentre un piccolo ponte in legno appare danneggiato e fuori posizione sul sentiero. Scene che hanno riacceso il dibattito sul rispetto dell’ambiente e sulla tutela dei luoghi naturalistici più frequentati del territorio.

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