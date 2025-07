Via libera a McDonald’s per un fast food a Borgosesia. Prevista per l’inverno l’apertura della catena statunitense in città.

C’è il via libera per l’arrivo del centro McDonald’s a Borgosesia. La commissione paesaggistica ha dato parere favorevole al progetto modificato seguendo le indicazioni della Sovrintendenza.

Lo scorso settembre il progetto era stato presentato al Comune, e nei prossimi mesi potranno quindi partire i lavori per la costruzione del locale della nota catena di fast food. Come è noto, l’area individuata si trova alla periferia nord di Borgosesia, in viale Varallo, non lontano dal centro sportivo.

E’ una nuova costruzione

La realizzazione del McDonald’s ha subito uno slittamento (la prima ipotesi era un’apertura entro la fine dello scorso anno) per prendere in esame le osservazioni sollevate dalla Sovrintendenza che hanno portato ad alcune modifiche al progetto iniziale. Si tratta di una costruzione da nuovo, in un’area ora prativa, e non una ristrutturazione di edificio esistente.

La proprietà dovrà anche realizzare un tratto di marciapiede per collegare il locale all’area in prossimità del Centro sportivo Milanaccio, per la sicurezza dei pedoni. Ora le procedure sono concluse e l’autorizzazione da parte della commissione porta alla fase esecutiva. Probabile dunque che si possa pensare un avvio dell’attività nella stagione invernale.

Nuovi progetti per l’ampliamento dei locali in zona

Il marchio statunitense è dunque destinato ad ampliare i propri locali in zona: in Valsesia è già da anni presente a Romagnano, la nascita di quello borgosesiano sarà più comodo per la media e alta valle.

Nella stessa zona, è in previsione il recupero dell’ex hotel Capitol per un ampio progetto che abbini una parte a ristorante a piano terra e alberghiera ai piani superiori: progetto che allo stato attuale è in attesa delle autorizzazioni da parte delle Ferrovie siccome il terreno è confinante con la linea ferroviaria.

