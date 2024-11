Viale Fassò a senso unico, lunghe code per entrare a Borgosesia. Si stanno abbattendo gli storici liliodendri e il cantiere “invade” la carreggiata.

Viale Fassò a senso unico, lunghe code per entrare a Borgosesia

Giornate di sofferenza per la viabilità all’ingresso di Borgosesia: il cantiere aperto in viale Fassà limita il passaggio a una sola carreggiata, per cui è stato istituito un senso unico alternato. E lungo il rettilineo che porta al ponte di Aranco le auto in coda sono costrette a procedere a passo d’uomo (foto di copertina).

Il cantiere in viale Fassò per il rifacimento del controviale era già attivo, ma in questi giorni è in corso l’abbattimento degli storici alberi tra viale e controviale, una serie di liliodendri. E questo intervento ha “invaso” anche una delle due carreggiate del viale, per cui la viabilità è regolata a senso unico alternato.

Saranno collocati altri alberi

Al posto dei liliodendri saranno piantumati dei prunus, e tutta l’operazione avverrà in settimana, meteo permettendo. «Abbiamo deciso di sostituire gli alberi esistenti – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Oltre a creare uno strato appiccicoso di resina, negli anni hanno contribuito a rovinare il manto stradale con le loro radici. Al loro posto saranno messi dei prunus, più adatti a un viale cittadino in quanto più bassi e con radici più profonde».

Il transito a senso unico alternato, avviato ieri, lunedì 18 novembre, dovrebbe proseguire ancora sino a domani, mercoledì 20 novembre. Il limite al passaggio, come da ordinanza, riguarda l’orario tra le 9 e le 17.30.

