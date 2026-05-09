Vivere senza vedere: studente valsesiano si racconta in Regione

Vivere senza vedere. Un’esperienza di inclusione, memoria e partecipazione civile che dalla Valsesia è arrivata fino alla Regione Piemonte. Lo studente non vedente del liceo Ferrari di Borgosesia Giacomo Colombo, insieme all’insegnante Monica Cristina, è stato invitato all’auditorium regionale per prendere parte all’evento conclusivo del progetto “Percorsi#Possibile”, dedicato ai percorsi di orientamento e alle competenze trasversali degli studenti piemontesi.

Un progetto che valorizza studenti e territorio

L’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte ha coinvolto scuole superiori, aziende, tutor territoriali e realtà che hanno ospitato i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (Pcto). L’incontro conclusivo è stato pensato come momento di confronto tra studenti, docenti e operatori coinvolti nei diversi progetti sviluppati sul territorio regionale.

Tra le esperienze presentate anche quella di Giacomo Colombo, che ha raccontato il lavoro svolto durante il proprio percorso formativo. Lo studente si è occupato della lavorazione e trascrizione di documenti audio contenenti interviste a cittadini che hanno partecipato alla Resistenza in Valsesia, contribuendo così alla valorizzazione della memoria storica locale.

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La passione per la storia della Resistenza

Da sempre appassionato alla storia della Resistenza valsesiana, Giacomo Colombo ha trasformato il proprio interesse culturale in un’esperienza concreta di crescita personale e sociale. Il progetto si è concluso nel mese di marzo con un percorso senso-culturale che ha coinvolto le classi quarte del liceo delle scienze umane del Ferrari di Borgosesia.

L’esperienza ha rappresentato anche un importante esempio di partecipazione attiva al mondo della scuola. Attraverso il lavoro sulle testimonianze storiche, il giovane studente ha potuto sviluppare competenze trasversali e contribuire alla diffusione di contenuti legati alla memoria del territorio valsesiano.

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