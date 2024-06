“Jack” Colombo inaugura il nuovo accesso “tattile” per il liceo di Borgosesia. Si tratta di un camminamento particolare adatto anche agli ipovedenti.

La visita del presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino a Borgosesia è stata l’occasione per inaugurare, mercoledì mattina, il nuovo percorso pedonale “tattile” per accedere al liceo “Gaudenzio Ferrari”.

Il tracciato è stato realizzato lungo la via San Secondo, tra il piazzale e l’ala nuova del liceo. La particolarità è la posa di un tappetino speciale che permette di avere la percezione tattile del fondo tanto da consentire di essere usufruito da persone ipovedenti.

Si spostano gli ingressi all’istituto

Ora che è stato completato l’intervento, il progetto è quello di spostare l’ingresso degli studenti del “Ferrari”, che sarà non più su viale Varallo ma sul retro dell’istituto scolastico. Questo migliora la sicurezza e risolvendo il problema della gestione del traffico negli orari di entrata ed uscita: i ragazzi scenderanno dal piazzale verso la nuova ala dove non c’è passaggio di auto.

Più volte infatti c’erano stati problemi, molte le segnalazioni, e qualche mese fa si era verificato anche un incidente. Occorreva trovare una soluzione alternativa e si è deciso di creare il percorso pedonale sul retro della sede. Così le auto non si fermeranno più su viale Varallo, ma potranno far scendere e caricare i ragazzi nel piazzale, così come avviene per i pullman.

Giacomo Colombo “padrino” dell’inaugurazione

E il nuovo percorso tattile, parte di questo progetto, è stato inaugurato alla presenza di Giacomo “Jack” Colombo, il ragazzo di Varallo che ha perso la vista a seguito di una malattia. E’ stato lui il primo a testare il nuovo percorso. E che nelle scorse settimane era stato protagonista di un torneo ai calci di rigore tirati senza poter vedere.

Prima del taglio del nastro c’è stata la visita di Gilardino al liceo “Ferrari”: il presidente ha prima parlato col dirigente professor Mauro Faina, poi ha incontrato gli studenti in aula magna.

