A Pray fabbrica percolante ma lavori bloccati da una successione

Per un problema di successione la fabbrica della strada Vallefredda a Pray resta pericolante.

A Pray fabbrica percolante

Tutto bloccato all’ex stabile industriale dismesso sulla strada della Vallefredda. A fine giugno il Comune di Pray aveva emesso una ordinanza obbligando i proprietari a intervenire, tenuto conto della caduta di tegole dal tetto in seguito a un temporale.

Lavori bloccati da una successione

I proprietari avevano tempo un mese per avviare i lavori (lo stabile è intestato a quattro persone residenti nel Vco). Ma in realtà tutto è ancora fermo: gli interventi non sono partiti. «Uno dei titolari è mancato – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello – e c’è quindi un problema di notifica dell’atto». Toccherà agli eredi quindi farsi carico delle spese di intervento, ma non c’è stata ancora la successione.

L’intervento è urgente

Dai sopralluoghi effettuati sullo stabile la situazione è ormai troppo pericolosa per non intervenire. L’edificio, infatti, si affaccia direttamente sulla strada provinciale di forte passaggio. Già a metà giugno era bastato un temporale per creare una situazione di pericolo. Per fortuna nessun veicolo era stato colpito dalle tegole cadute a terra, ma era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Ora l’area rimane comunque transennata e il Comune ha posizionato i cartelli di pericolo per avvisare gli automobilisti che transitano ogni giorno lungo la provinciale. «Stiamo monitorando la situazione – riprende Passuello -, speriamo che si sblocchi il prima possibile». Ma finché non si risolve la questione burocratica non si può che attendere.

Se però la situazione dovesse aggravarsi ulteriormente il Comune potrebbe decidere anche di intervenire direttamente, per poi recuperare le spese. Già lo stabile vicino era stato abbattuto negli anni scorsi proprio per le condizioni di instabilità del muro che dava sulla via provinciale.

