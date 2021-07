Abbandona in un distributore un vecchio registratore di cassa invece di smaltirlo

Abbandona un vecchio registratore di cassa nei pressi del distributore Eni di Vigliano Biellese.

Abbandona abusivamente un vecchio registratore di cassa

Ignoto abbandona un vecchio registratore di cassa in una scatola nell’area del distributore Eni di Vigliano, a due passi dal centro commerciale Bennet. Lo riportano i colleghi di Prima Biella. Il ritrovamento lo ha fatto proprio il gestore dell’impianto, mentre stava verificando gli eventuali danni provocati dal maltempo.

Inizialmente il gestore credeva di aver recuperato della refurtiva di un furto commesso tempo prima. Si trattava in realtà di un vecchio registratore, abbandonato abusivamente e quindi non smaltito in modo corretto.

Intervento dei Carabinieri

I Carabinieri hanno richiesto di poter visionare i filmati registrati dalle tante telecamere presenti nella stazione di servizio. In questo modo potranno identificare chi si è disfatto del registratore di cassa usato.

