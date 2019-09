Addio Valentina, stroncata da un tumore a 35 anni. Dolore a Biella per Valentina Cattaneo.

Come riporta l’Eco di Biella.it, la notizia della morte della giovane Valentina Cattaneo, stroncata da un tumore a soli 35 anni, getta in un grande sconforto non solo il marito Alberto, i suoi famigliari ed i tanti amici, ma anche una grande parte del mondo culturale biellese, oggi con le lacrime agli occhi.

Grazie alla professionalità grafica di Valentina, negli ultimi anni sono stati creati in città, e non solo, gli allestimenti di mostre, progetti culturali e libri, che hanno preso vita grazie anche alla sua paziente e sapiente opera. La giovane di 35 anni è stata stroncata da un tumore.