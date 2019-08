Alpinista 33enne morta sul Cervino: ha ceduto il cuore. Una grave crisi cardiaca ha stroncato la giovane su un terrazzino di roccia un centinaio di metri sotto la capanna Carrel.

E’ stata una crisi cardiaca a uccidere Katsiaryna Klimanskaya, l’alpinista 33enne di Minsk recuperata senza vita sul Cervino nella mattinata di mercoledì. E’ quanto ha stabilità l’esame medico effettuato sul corpo all’ospedale di Aosta. Come riporta aostasera.it, martedì pomeriggio la giovane aveva intrapreso l’ascensione del Cervino assieme ad un coetaneo ucraino, lasciando il rifugio Duca degli Abruzzi all’Oriondé attorno alle 13.

Il malore fatale durante l’arrampicata

Secondo quanto raccontato dal compagno di scalata ai finanzieri del Soccorso alpino del Breuil, è alla base dell’impegnativo passaggio della “Cheminée”, raggiunto attorno alle 17.30, che la donna ha iniziato a sentirsi male. Dopo aver iniziato a salire la parete verticale con corde attrezzate, non è più riuscita a muoversi. Lui ha raccontato di essere riuscito ad issarla in cima, giungendo ad un “terrazzino” un centinaio di metri sotto la capanna Carrel, dove lei ha perso i sensi ed è in seguito morta.