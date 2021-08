Alpinista muore precipitando dal Dente del Gigante. Un uomo ha perso la vita cadendo per almeno 200 metri.

E’ precipitato per per alcune centinaia di metri sotto il Dente del Gigante, a circa 3.600 metri di altitudine. L’uomo era parte di un gruppo di tre alpinisti. Come riporta Aosta Sera, è stata una guida francese, in zona, che ha assistito all’accaduto a dare l’allarme. Nulla da fare per il bellunese Giovanni Marcon, ennesima vittima di un incidente in alta quota.

La ricostruzione della tragedia

Dai primi elementi della ricostruzione del Pghm, gli scalatori, nel tratto dell’incidente, non erano più legati tra loro, per aver scelto di sciogliere le corde nell’affrontare un settore caratterizzato da rocce instabili e a forte rischio. La caduta, dai 200 ai 300 metri circa, è avvenuta nello spiazzo alla base della montagna noto come “Salle à manger”. Il gruppo era in fase di discesa.

Il corpo senza vita dell’alpinista è stato individuato, attraverso un sorvolo dell’elicottero, in un canalone. Il cadavere è stato condotto a Chamonix. Si tratta, in questa stagione estiva, della quinta vittima registrata sul versante francese del massiccio.