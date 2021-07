Apre la portiera e stende un ciclista di passaggio. Un uomo di 74 anni è finito al pronto soccorso.

Parcheggia la propria vettura, e apre la portiera per scendere senza accorgersi che sta sopraggiungendo un ciclista proprio in quel momento. E lo fa cedere a terra. Un incidente avvenuto a Cameri, nel Novarese, l’altra mattina. Un episodio analogo era accaduto un paio di settimane fa a Rho, con il ciclista che aveva anche dato in escandescenze.

L’intervento del 118

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo in bicicletta, un 74enne. E’ finito al pronto soccorso, per fortuna con codice giallo.