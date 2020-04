Arrestato spacciatore marocchino: droga nei boschi di Ghemme. Un 25enne scovato in un cespuglio: si era messo d’accordo con un cliente di Gattinara.

Arrestato spacciatore marocchino: droga nei boschi di Ghemme

Un 25enne di origini marocchine è stato arrestato nel corso di un’operazione anti-droga condotta dai carabinieri di Ghemme e dai carabinieri forestali di Carpignano. Il giovane, di origine marocchina, è stato sorpreso a spacciare nei boschi vicino a Ghemme, zona tristemente famosa proprio come mercato a cielo aperto dello stupefacente.

Fermato un “cliente” di Gattinara

I militari hanno inizialmente fermato un uomo di Gattinara, che ha ammesso di essersi inoltrato nel bosco per acquistare droga dopo aver contattato lo spacciatore per telefono ed essersi accordati sull’appuntamento. I carabinieri hanno quindi raggiunto il posto del meeting e hanno trovato lo spacciatore nascosto in un cespuglio. Non aveva più addosso la droga perché era riuscito a buttarla in un torrentello lì vicino. Ma dalla perquisizione sono saltati fuori un migliaio di euro in contanti, oltre che telefoni cellulari per i contatti. Il giovane straniero è finito in carcere a Novara.

