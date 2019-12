Arresto cardiaco fatale per una bimba di due anni e mezzo in un nido di Leinì.

Arresto cardiaco a una bimba

Terribile episodio nel pomeriggio di ieri a Leini. Una bambina di appena due anni e mezzo che frequentava il micronido a Leini ha accusato un malore ed è andata in arresto cardiaco. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di tutto per rianimare la piccola. In zona è atterrato anche l’elisoccorso.

Come riportano i colleghi della NuovaPeriferia, i sanitari del 118 sono riusciti a stabilizzare la piccola e a trasferirla in codice rosso all’ospedale di Ciriè dove purtroppo però la piccola è spirata poco dopo il suo arrivo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.