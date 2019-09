Arriva Krokodil nuova droga russa. Sequestro in Piemonte | VIDEO

Arriva Krokodil nuova droga russa. Sequestro in Piemonte. Gli effetti devastanti sul corpo di chi la assume.

Si tratta di un narcotico a base di codeina, benzina o fosforo rosso, la sostanza che si usa per rendere infiammabili i fiammiferi. Infatti brucia i tessuti nei quali viene iniettata provocando pesanti ulcere nella pelle. Per questo ha assunto il soprannome di Krokodil, “coccodrillo”, in riferimento alla pelle squamosa. E’ la nuova terribile droga in arrivo dalla Russia, che purtroppo è approdata in Piemonte.

L’altro giorno i carabinieri hanno arrestato un 47enne di Torino che secondo le indagini spacciava in casa e riceveva i clienti su appuntamento telefonico. La droga era nascosta nel manico di una scopa.