Autista di camion fermato a Gattinara: aveva il cronotachigrafo manomesso

Autista di camion fermato a Gattinara con il cronotachigrafo manomesso. Multa da 4mila euro e patente sospesa.

Autista di camion fermato a Gattinara

Nella giornata di lunedì 31 maggio, a Gattinara, una pattuglia della Polizia di Varallo in servizio di vigilanza stradale ha fermato per un controllo un autocarro. Il mezzo era di proprietà di una ditta con sede nel veronese, condotto da un individuo di 54 anni residente nella medesima provincia. Nel controllare i fogli di registrazione del cronotachigrafo gli agenti hanno notato delle anomalie sui tempi di guida, così hanno proceduto all’ispezione del veicolo.

Ore di guida sproporzionate rispetto alla legge

Durante tale ispezione gli operatori hanno rinvenuto altri fogli di registrazione, già utilizzati dall’autista e ben nascosti per evitare eventuali controlli sulle ore di guida che risultavano sproporzionate. Così facendo ha violato le norme riguardanti gli infortuni sul lavoro.

LEGGI ANCHE: Alterano il cronotachigrafo, maxi multa a due autisti

Patente sospesa e multa salata

Il mezzo, è stato dunque condotto a un’officina autorizzata, dove i tecnici hanno riscontrato anche la manomissione dell’apparecchio cronotachigrafo. Gli agenti hanno quindi elevato una serie di contestazioni per un importo complessivo pari a 4mila euro mentre la patente di guida dell’autista è stata ritirata per essere inviata alla Prefettura per la sospensione.

Foto di repertorio.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE