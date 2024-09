Auto a fuoco sulla A4: pompieri in azione. La vicenda è accaduta all’alba di oggi, mercoledì 18 settembre.

Auto a fuoco sulla A4 all’alba

Nelle prime ore di oggi, mercoledi 18 settembre, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhia sono intervenute sulla autostrada A4, in direzione Milano, nel comune di Santhià per un incendio autovettura.

Messa in sicurezza del tratto

All’ arrivo delle squadre dei vigili del fuoco la macchina era completamente avvolta dalle fiamme intaccando una parte di vegetazione. LEGGI ANCHE: Grave incidente sulla A4: due tir coinvolti

I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo. Parè che l’automobilista non abbia riportato ferite.

Presenti sul posto ananchpolizia stradale e personale Autostrade per la viabilità.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook