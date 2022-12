Auto contro un palo, muore a 49 anni. Al volante c’era il figlio. Tragedia l’altra sera nel Vercellese, ora il giovane è ricoverato in ospedale.

Auto contro un palo, muore a 49 anni. Al volante c’era il figlio

Si chiamava Igor Negri e aveva solo 49 anni l’uomo che l’altra sera aveva perso la vita a seguito di un incidente d’auto avvenuto a Lucedio, nei pressi di Trino Vercellese. Era in auto (una Ford) con il figlio 19enne Matteo, a cui aveva affidato la guida. Improvvisamente il giovane ha perso il controllo della vettura, che è uscita dalla carreggiata, si è schiantata contro un palo di cemento, ribaltandosi nei campi e infine finendo in un fosso. Uno schianto che ha semidistrutto la vettura.

Nulla da fare per l’uomo

Nonostante i tentativi dei sanitari, non c’è stato nulla da fare per l’uomo che viaggiava nel sedile del passeggero, mentre il ragazzo alla guida è stato ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Vercelli: non è comunque in pericolo di vita. L’impatto è stato violento: non è ancora chiaro il motivo per cui il conducente è uscito di strada, ma una parte di responsabilità potrebbe averla l’asfalto scivoloso.

Igor Negri viveva in Liguria, a Celle, e lavorava come cuoco.