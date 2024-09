Auto travolta da un treno sui binari, conducente vivo per miracolo. Ha tentato di attraversare il passaggio a livello nonostante le sbarre si stessero abbassando ed è rimasto bloccato sui binari.

A quel punto con una manovra disperata ha cercato di spostare l’auto dal percorso del treno in arrivo, ma quando ha capito che non ci sarebbe riuscito è sceso. Giusto in tempo, perché pochi secondi più tardi il convoglio è arrivato colpendo in pieno la sua Toyota Yaris, che a sua volta lo ha travolto. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche avvenuto nella mattinata di martedì 24 settembre 2024 a Borgone, in provincia di Torino.

Come racconta Prima Torino, l’incidente è avvenuto poco dopo le 10.30 al passaggio a livello tra via Florio Benvenuto e via IV Novembre a Borgone. Qui un treno in transito lungo la linea Torino-Bardonecchia ha travolto una Toyota Yaris che si trovava sui binari: l’impatto è stato devastante, tanto da sbalzare l’auto di diversi metri e da colpire il conducente, che aveva tentato disperatamente di mettersi in salvo una volta capito di non poter spostare la vettura dai binari.

L’automobilista è stato soccorso dagli operatori del 118 e accompagnato in elicottero in ospedale al Cto di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita. Fortunatamente non ci sono stati invece feriti tra i passeggeri del treno.

L’incidente ha causato disagi sulla linea Torino-Bardonecchia, rimasta a lungo interrotta. Trenitali ha predisposto delle navette per ovviare ai disagi. Attorno alle 14 la circolazione è tornata normale.

