Autostrada A4 chiusa: grave incidente con camion | LE FOTO

Autostrada A4 chiusa: grave incidente con camion

Traffico bloccato nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio, sull’autostrada A4 per un grave incidente avvenuto poco dopo le 16 nel tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Milano. Il sinistro ha coinvolto dei mezzi pesanti. Guarda le foto.

Tre persone ferite

Come riporta il Giornale di Monza, sul posto si sono portate due ambulanze, l’automedica e i mezzi dei vigili del fuoco. Tre le persone soccorse: si tratta di due uomini di 39 anni e di un 50enne. Le loro condizioni sarebbero serie, ma non in pericolo di vita. Traffico paralizzato: la A4 è stata chiusa in direzione Milano per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.