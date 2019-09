Aveva lanciato pitbull dalle scale: prende un altro cane e lo maltratta. Di nuovo nei guai un immigrato senza fissa dimora: l’animale è stato sequestrato e portato in un canile.

Aveva lanciato pitbull dalle scale: prende un altro cane e lo maltratta

Il caso aveva sollevato un notevole clamore solo qualche settimana fa: un uomo aveva lanciato giù dalle scale il giovane pitbull di un coinquilino che non se ne voleva andare. Adesso è stato beccato a maltrattare un altro cane. Come riporta novaranetweek.it, nel giorni di Ferragosto un uomo aveva gettato un pitbull, Tiburòn, nella tromba delle scale, causando all’animale gravi lesioni. La stessa persona è stata notata successivamente in un parco cittadino con un altro cane, nei confronti del quale aveva assunto atteggiamenti al limite del maltrattamento. Si tratta di un trentenne, di nazionalità straniera, senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora.

Intervento dei vigili urbani

Allarmati dal fatto che l’uomo potesse procurare lesioni al povero animale, gli agenti del Nucleo operativo della Polizia locale si sono attivati per rintracciarlo e lo hanno individuato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 settembre, nell’area del Centro sociale di viale Giulio Cesare. Il cane è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al canile municipale.