«Baciami o ti faccio licenziare»: denunciato marito della titolare di un bar. Aveva tentato di approfittare dell’ultima assunta ma lei si è rivolta subito alle forze dell’ordine. La vicenda è accaduta nel Torinese.

«Baciami o ti faccio licenziare»: una vicenda assurda a Torino

La dinamica della vicenda è ancora da chiarire. Sembra che un 33enne, marito della titolare di un’attività commerciale, con la scusa di dover spostare bottiglie di vino in cantina, sia riuscito a convincere una ragazza ad andare nel sottoscala con lui.

LEGGI ANCHE: Violenza in pizzeria: cliente ubriaco prende a testate il titolare

A quel punto avrebbe iniziato a toccare la cameriera tentando più volte di baciarla. La vittima ha tentato di sottrarsi ma lui l’ha minacciata di rivolgersi alla moglie spiegandole che non fosse abile in alcun compito a livello lavorativo quindi non necessaria nell’organico del personale.

Poco dopo è scatata la denuncia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook