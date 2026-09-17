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«Baciami o ti faccio licenziare»: denunciato marito della titolare di un bar

Vittima una ventenne da poco assunta che si è ritrovata con una scusa in un sottoscala di un locale torinese.

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«Baciami o ti faccio licenziare»: denunciato marito della titolare di un bar. Aveva tentato di approfittare dell’ultima assunta ma lei si è rivolta subito alle forze dell’ordine. La vicenda è accaduta nel Torinese.

«Baciami o ti faccio licenziare»: una vicenda assurda a Torino

La dinamica della vicenda è ancora da chiarire. Sembra che un 33enne, marito della titolare di un’attività commerciale, con la scusa di dover spostare bottiglie di vino in cantina, sia riuscito a convincere una ragazza ad andare nel sottoscala con lui.
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A quel punto avrebbe iniziato a toccare la cameriera tentando più volte di baciarla. La vittima ha tentato di sottrarsi ma lui l’ha minacciata di rivolgersi alla moglie spiegandole che non fosse abile in alcun compito a livello lavorativo quindi non necessaria nell’organico del personale.

Poco dopo è scatata la denuncia.
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