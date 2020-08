Bambino di un anno e mezzo precipita dal balcone. Pauroso volo di quattro metri, ma il piccolo è salvo. Indagini in corso per capire come sia potuto accadere.

Bambino di un anno e mezzo precipita dal balcone

L’altro giorno un bambino egiziano di un anno e nove mesi è caduto dal balcone del caseggiato in corso Brescia a Torino dove vive con la famiglia, al primo piano. Lo riporta Prima Torino. Un volo di circa quattro metri che poteva essere una tragedia: invece il piccolo è miracolosamente salvo.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: gli inquirenti vogliono capire come sia stato possibile che un bimbo così piccolo possa essere precipitato dal balcone di casa. I primi a soccorrere il bimbo sono stati i passanti, che hanno allertato soccorsi e forze dell’ordine. Il minore è stato ricoverato in osservazione all’ospedale Regina Margherita di Torino. Non è in pericolo di vita.

Immagine di repertorio

