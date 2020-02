Bielmonte in lutto per la morte di Gianpietro Pasqual Marsetin.

Bielmonte in lutto

Era volontario del Soccorso alpino e a Bielmonte Gianpietro Pasqual Marsetin era di casa. Ancora ieri era salito per godersi una mezza giornata. Poi tornando a casa è stato colpito forse da un malore improvviso mentre era in auto, la sua vettura è precipitata in un dirupo all’altezza di Bocchetto Sessera e non c’è stato più nulla da fare. Tante le testimonianze di affetto. «Il Gruppo Soccorso Piste Bielmonte si unisce al dolore dei famigliari e del Soccorso Alpino per la tragica scomparsa dell’amico Gianpietro Pasqual Marsetin riposa in pace ». Ma Pasqual Marsetin faceva parte anche del gruppo dello sci di fondo e tante altre realtà.