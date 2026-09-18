Bimba di due anni con dolori addominali muore all’ospedale. Era arrivata al pronto soccorso di Rho in condizioni disperate. Nel giro di poche ore purtroppo si è spenta.

Bimba di due anni con dolori addominali muore all’ospedale

E’ stato aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo il tragico epilogo della vicenda con protagonista una bimba di due anni.

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La piccina che aveva accusato dolori addominali era stata portata dalla famiglia in ospedale. Dopo un arresto cardiaco è stata rianimata e trasferita in un altro nosocomio milanese. Per lei però non c’è stato nulla da fare. Ed ora le autorità competenti stanno facendo gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica di quanto è accaduto.

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