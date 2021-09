Bimbo di due anni rimane chiuso nello stanzino del bancomat. Per fortuna i carabinieri sono riusciti a insegnargli la manovra per lo sblocco della porta.

Attimi di panico l’altra sera in via Ivrea a Cuorgnè dove un piccolo di appena due anni è rimasto bloccato all’interno del locale bancomat della banca Intesa Sanpaolo. Come riporta Prima il Canavese, la mamma era entrata nel locale per prelevare del contante e quando è uscita non si è accorta che il piccolo era rimasto indietro e le porte si sono chiuse bloccando all’interno il figlio.

Intervento del 112

La donna, non riuscendo più a raggiungere il bimbo, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cuorgnè che hanno prima tranquillizzato il bimbo e poi sono riusciti a spiegargli come aprire la porta antipanico dell’uscita di emergenza e il piccolo è così riuscito ad uscire dal locale ed ha potuto finalmente riabbracciare la sua mamma.