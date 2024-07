Blindato il centro di Varallo: giovane butta la mobilia in strada. LE FOTO

Blindato il centro di Varallo: giovane butta la mobilia in strada. Carabinieri e polizia sono arrivate in forze e hanno bloccato tutto per evitare che qualcuno corresse rischi.

Ore di delirio in alcune vie del centro storico di Varallo, nei pressi del vecchio ospedale. Secondo le prime informazioni, un giovane avrebbe cominciato a buttare di tutto dal suo appartemento al primo piano di una palazzina. Pezzi di mobili, bottiglie, televisore, sedie e altri oggetti sono finiti in strada. Probabilmente non è la sua casa.

Per prima cosa le forze dell’ordine hanno quindi impedito la circolazione in zona, scongiurando il rischio che qualcono venisse colpito. Poi sono arrivati anche due mediatori, per cercare di intavolare una trattativa con questa persona.

L’intervento delle forze speciali

A un certo punto sono entrate in azioni le forze speciali e questa persone è stata fermata e portata via. Adesso starà al magistrato di turno capire come procedere nei suoi riguardi.

Da ricordare che negli ultimi giorni la città di Varallo è stata in più occasioni alle prese con episodi di più persone che disturbano e danneggiano beni pubblici e privati: tant’è che anche il gestore di un bar, lo storico Caffè della Stazione, ha preferito chiudere dopo l’ennesimo episodio di disturbo, in attesa che si calmassero le acque.

