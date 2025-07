Borgosesia, indagine aperta sulle tre auto andate a fuoco. Le vetture erano in un parcheggio tra le case di Caneto, accanto al parco giochi.

Borgosesia, indagine aperta sulle tre auto andate a fuoco

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Borgosesia per far luce sull’incendio divampato nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 luglio in frazione Caneto, dove tre auto parcheggiate sono state completamente distrutte dalle fiamme. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella di un gesto doloso: sarà l’esito dei rilievi tecnici a chiarire l’origine del rogo.

L’allarme è scattato poco dopo le 2.30, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme e immediatamente chiamato il numero di emergenza. Le vetture si trovavano in un piccolo parcheggio all’interno dell’abitato, a ridosso dell’area giochi e vicino all’imbocco del sentiero che attraversa il prato alle spalle della frazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e impedire che si propagasse alle abitazioni vicine. Il parcheggio si trova infatti a pochi metri da alcune villette e dalla parte storica di Caneto: la preoccupazione tra i residenti è stata grande, anche se fortunatamente non si registrano feriti e il rogo è rimasto circoscritto alle sole auto coinvolte.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per diverse decine di minuti. Le tre auto coinvolte sono andate completamente distrutte, con danni ingenti. La zona è stata poi messa in sicurezza e sono stati avviati i rilievi da parte dei carabinieri, che stanno ora cercando di determinare le cause dell’incendio.

Il caso di Valduggia

Non è la prima volta che un simile episodio si verifica nel territorio. Il caso ha riportato alla memoria quanto accaduto a Valduggia nel 2019, dove, sempre nel cuore della notte, quattro vetture andarono in fiamme in piazza Gaudenzio Ferrari, a ridosso di una palazzina evacuata per precauzione. In quell’occasione, oltre alle auto bruciate, furono danneggiati un negozio e i muri dell’edificio anneriti dal fumo.

