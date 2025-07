Incendio nella notte a Rozzo di Borgosesia: distrutte tre auto. LE FOTO

Incendio nella notte a Rozzo di Borgosesia: distrutte tre auto. Intervento dei vigili del fuoco che ha scongiurato danni peggiori.

Paura nella notte in frazione Rozzo di Borgosesia, dove un violento incendio ha coinvolto tre autovetture, svegliando di soprassalto i residenti della zona. L’allarme è scattato intorno alle 2.40 del mattino, quando alcuni cittadini hanno notato le fiamme e il fumo provenire da un’area di sosta.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che ha lavorato per contenere e spegnere l’incendio prima che potesse propagarsi ad altri veicoli o alle strutture vicine. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse decine di minuti.

Noin ci sono stati feriti

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i danni ai mezzi sono ingenti: le tre auto coinvolte sono andate completamente distrutte. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incendio sono infatti intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Borgosesia, che hanno effettuato i primi rilievi per cercare di risalire all’origine del rogo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso, ma saranno le indagini in corso a chiarire la natura dell’incendio.

L’intervento rapido dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori e ulteriori danni alle abitazioni o ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La comunità locale, scossa dall’accaduto, attende ora sviluppi da parte delle autorità.

