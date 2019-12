Bufera di vento: una quarantina di persone bloccata

Bufera di vento a Bagnolo Piemonte, nel Cuneese: circa quaranta persone sono rimaste bloccate a bordo delle loro auto.

Bufera di vento

Una bufera di vento ha bloccato circa quaranta persone all’interno delle loro auto a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. È accaduto in località Rucas, a 1.500 metri di altitudine. Le raffiche e la neve accumulata hanno fermato le persone che volevano tornare a valle. Fra di loro anche diversi bambini.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, il soccorso alpino e gli operatori del 118. Non ci sono stati feriti, ma alcune persone sono state assistite dal personale sanitario per via di attacchi d’ansia e di panico.

Immagine di repertorio