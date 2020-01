Cadavere nel fosso a bordo strada

Cadavere nel fosso al lato della strada: la vittima è un clochard di circa trent’anni.

Cadavere nel fosso

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato dentro un fossato a bordo strada. È accaduto a Torino: lo riporta La Nuova Periferia. A individuare la salma è stato un automobilista che si era fermato per un bisogno fisiologico. L’uomo ha visto i piedi e ha dato l’allarme.

La vittima

La vittima sarebbe un clochard di circa trent’anni, non ancora identificato. Non sono ancora state appurate le cause del decesso, né la data.