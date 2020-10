Camper distrutto dalle fiamme: paura sulla provinciale. Il veicolo ridotto a un rottame fumante, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco.

Camper distrutto dalle fiamme: paura sulla provinciale

Un camper prende fuoco nel Vercellese e finisce completamente distrutto. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 ottobre, lungo la strada provinciale 11, nel territorio di Cigliano. In un camper in transito si è innescato un incendio, e gli occupanti hanno fatto appena in tempo ad accostare prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei vigili

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, ma hanno potuto solo mettere in sicurezza la zona, perché del camper non era rimasto quasi nulla.

