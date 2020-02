Canna fumaria prende fuoco: intervento dei pompieri oggi pomeriggio a Roasio.

Canna fumaria a fuoco

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di oggi. A Roasio, in via Cavour, si è sviluppato un incendio dalla canna fumaria di una casa. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, provenienti da Varallo e da Cossato. Il loro intervento ha permesso nell’arco di qualche ora di domare il rogo e mettere in sicurezza la casa.