Carabinieri Vercelli: il comandante provinciale Ronchey va in Abruzzo.

Carabinieri Vercelli

In conferenza stampa il comandante Tenente Colonnello Andrea Ronchey ha annunciato alla stampa che lascerà il comando di Vercelli per un nuovo incarico a L’Aquila dopo quattro anni di servizio a Vercelli, iniziato nel settembre 2017. «Abbiamo lavorato molto sui reati che colpiscono le fasce deboli della popolazione – ha sottolineato nel suo bilancio – dalle truffe ai danni degli anziani ai furti in casa. Organizzati incontri, avvicinato ulteriormente i cittadini».

La notizia rilanciata dai colleghi di PrimaVercelli.it

L’ufficiale ha ripercorso il periodo vercellese, esprimendo apprezzamento per la nostra città, ha a ricordando alcune grandi inchieste svolte e si è soffermato sul periodo pandemico, un’esperienza emozionalmente importante, in cui L’Arma ha svolto la sua parte con la consueta dedizione ed efficienza.