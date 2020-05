C’è assembramento, in realtà era un funerale

C’è assembramento è la segnalazione arrivata alla centrale dei carabinieri di Biella da Brusnengo. In realtà era un funerale.

C’è assembramento, ma è un funerale

C’è chi vede assembramento un po’ ovunque. Capita a Brusnengo da dove è arrivata la chiamata ai carabnieri per comportamenti irregolari alle disposizioni in materia di Coronavirus, in realtà era un funerale. La pattuglia, come proprio dovere, si è portata sul posto per verificare. Tutti i partecipanti erano dotati di mascherina e rispettavano le distanze di sicurezza.

