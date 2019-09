Cercatori di funghi, quinto incidente in pochi giorni in Valsesia

Cercatori di funghi, continui interventi dei soccorsi.

Cercatori di funghi, estate nera

Da quando è iniziata la stagione dei funghi in Valsesia è un continuo intervento dei vigili del fuoco e Soccorso alpino per infortuni e tragedie. L’ultimo ieri a Fobello dove un villeggiante di 67 anni è scivolato in una zona impervia. I vigili del fuoco di Varallo e Cravagliana con il 118 hanno proceduto al recupero. L’uomo è stato poi portato all’ospedale di Borgosesia.

Nei giorni scorsi poi c’è stata la tragedia di Enzo Poletti, il maestro di sci di Scopello che era impegnato raccogliere funghi, altri tre interventi si sono conclusi poi per fortuna con ferite lievi per gli infortunati.