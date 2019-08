Il mondo dello sci saluta Enzo Poletti: funerale lunedì pomeriggio. Il noto istruttore di Scopello è morto tragicamente nei boschi di Mollia. Domenica pomeriggio il rosario.

Il mondo dello sci saluta Enzo Poletti

“Arrivederci Enzo… adesso son sicuro che troverai la curva perfetta… Sarai una delle persone che porterò sempre con me nei ricordi più belli della mia vita… Nella tua maniera mi hai insegnato la totale dedizione, energia, passione ed amore per lo sci”. E’ uno dei tanti ricordi che da ieri vengono postati sui social dedicati a Enzo Poletti, 66 anni, l’istruttore di sci che giovedì è rimasto vittima di una disgrazia nei boschi della zona di Mollia.

Il funerale lunedì pomeriggio

Il rosario sarà recitato domenica alle 18 nella chiesa parrocchiale di Scopello. Il funerale è invece in calendario per lunedì alle 15, sempre dalla parrocchiale del paese in cui l’uomo viveva.