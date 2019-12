Ciclista bloccato dalla neve: deve intervenire l’elisoccorso. Un uomo si era addentrato nei percorsi della valle Cervo, ma non riusciva più muoversi.

Avventura spiacevole l’altro giorno per un uomo rimasto bloccato a causa della neve durante un’escursione in mountain bike attrezzata per neve. E’ successo a Campiglia Cervo, in zona Cave, nel Biellese. In aiuto al ciclista in difficoltà è intervenuto il Soccorso alpino. Dall’alto, l’uomo è stato individuato dall’elisoccorso, con la collaborazione da terra di una pattuglia dei carabinieri di Andorno Micca. Una volta rintracciato e recuperato, il ciclista è stato riaccompagnato a valle. Anche in Valsessera l’altro giorno è intervenuto il soccorso alpino per escursionisti in difficoltà.