Ciclista si perde nei boschi: recuperato con l’elicottero. Intervento dei vigili del fuoco nella zona delle “rive rosse” tra Curino e Masserano.

Era uscito per un’escursione in mountain bike nei boschi tra Curino e Masserano, zona Riverosse, ha perso l’orientamento e non è stato più in grado di tornare indietro. In suo soccorso sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, che dopo averlo geolocalizzato, sono sempre rimasti in contatto telefonico con lui e hanno inviato l’elicottero “Drago” per il recupero, dato che si trattava di un’area particolarmente impervia. Il ciclista e la sua bicicletta sono poi stati elitrasportati a Biella. A parte lo spavento per essersi perduto, il 37enne stava bene. L’intervento è stato chiuso in meno di due ore.